European Sleepovers: Irlanda, um país à espera do Brexit

Na Irlanda, o repórter Stuart Oates visitou a antiga cidade Viking de Annagssan e conheceu o dono de um dos bares locais. Sobre a União europeia, Conor O'Neill acredita que “é sempre bom fazer parte de algo maior” mas não concorda com lentidão de todo o processo do Brexit.

Os irlandeses temem uma fronteira física com a Irlanda do Norte, com quem mantêm grande parte dos negócios. Receiam o aumento dos preços e as novas tarifas.

No entanto, a maioria tem uma palavra positiva a dizer sobre o bloco e reconhece o papel fundamental da União Europeia no futuro do país.