Iker Casillas foi internado de urgência depois de sofrer um enfarte do miocárdio. O futebolista espanhol deu entrada esta quarta-feira no Hospital da CUF, no Porto, onde foi submetido a um cateterismo cardíaco.

O FC Porto já confirmou o episódio, acrescentando que Casillas está livre de perigo.

