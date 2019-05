Matteo Salvini acusado de difamação

O braço de ferro entre Matteo Salvini e as organizações não-governamentais que se dedicam ao resgate de migrantes no Mediterrâneo irá prosseguir na barra dos tribunais. Em causa está um decreto do ministro do Interior italiano, segundo o qual o barco Mare Jonio não cumpre a lei nas suas missões de resgate e onde os seus responsáveis eram convidados a parar com as atividades ilegais. Para a ONG Mediterranea, estas afirmações não correspondem à verdade.

Alessandra Sciurba esclarece que foi apresentada queixa por calúnia agravada e difamação contra o autor da diretiva ministerial de 15 de abril de 2019, que refere que foram cometidos uma série de crimes, em particular o favorecimento de imigração clandestina, punível com dez anos de prisão.

Indiferente à polémica, o Mare Jonio partiu para a costa da Líbia para resgatar 20 migrantes num barco à deriva.