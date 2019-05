Naruhito sobe ao trono nipónico

Há mais de dois séculos que um soberano nipónico não abdicava do chamado Trono do Crisântemo. Foi numa cerimónia feita de discrição que Naruhito foi entronizado, sucedendo ao pai, Akihito, e abrindo uma nova era imperial no Japão.

"Prometo respeitar a Constituição e cumprir a minha responsabilidade enquanto símbolo do Estado e da unidade do povo japonês. Os meus pensamentos estarão sempre do lado do povo. As minhas preces centram-se, com toda a sinceridade, na felicidade dos japoneses, no desenvolvimento desta nação e na paz mundial", declarou.

Num país onde as mulheres não têm direitos na linhagem imperial, o que tem gerado controvérsia, a ascensão do novo casal de soberanos é vista da seguinte forma: "Os novos imperadores fazem parte da nossa família. Costumam ter as mesmas opiniões do que nós", dizia-nos uma jovem. Outra apontava ter ficado "muito contente com as fotografias no jornal de hoje. Fiquei comovida, é como se eu própria também fizesse parte das celebrações".

E que forma mais original, neste país do Sol Nascente, do que festejar a transição como vimos com um rebanho de ovelhas posicionadas estrategicamente para formar o caráter que define a nova era, "Reiwa", que significa "Bela Harmonia".