Violência no 1° de Maio em Paris

A violência voltou às ruas de Paris, quando os franceses assinalavam o Dia do Trabalhador. As autoridades, que já estavam preparadas, para o pior usaram gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes violentos que se juntaram este ano ao tradicional desfile organizado no 1° de maio.

A polícia já esperava que os coletes amarelos e manifestantes radicais dos chamados black blocks se juntassem às comemorações deste ano e que pudesse haver violência.

Os coletes amarelos continuam a protestar apesar das propostas apresentadas há alguns dias pelo presidente francês e que incluem cortes de 5 mil milhões de euros nos impostos.