Bolsas europeias no vermelho

Tamanho do texto

As bolsas europeias negociaram no vermelho, na ressaca da decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos de não baixar as taxas de juro diretoras.

O Stoxx 600 chegou a desvalorizar 0.6 por cento. O índice bolsista pan-europeu foi o espelho do desalento dos mercados do Velho Continente.

Depois de uma reunião de dois dias, o banco central norte-americano ignorou os apelos do presidente Donald Trump e afastou esperanças de uma potencial descida de juros nos próximos tempos.

Jerome Powell REUTERS/Yuri Gripas

O FED considera que a atual política monetária "está apropriada", comprovada pelo crescimento da economia a um "ritmo sólido".

Trump tem sido muito crítico da política do banco central e já chegou a ameaçar demitir o presidente da instituição, Jerome Powell.