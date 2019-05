Ciclone Fani obriga à deslocação de centenas de milhares pessoas

Tamanho do texto

O ciclone Fani está a chegar à Índia e com ele tempestades e ventos com rajadas que podem superar os 200 quilómetros por hora.

De barco, comboio ou autocarro, 800 mil pessoas no estado de Odisha, no leste do país, estão a ser retiradas das zonas onde se estima que, esta sexta-feira, chegue o ciclone tropical.

O destino são cerca de 900 centros de evacuação.

Bendalam Ashok é um político local. Na sua região, tenta, com a população, travar os previsíveis impactos da passagem do Fani.

"Estamos a tentar reduzir o número de vítimas, para podermos passar para a fase de reabilitação. Neste momento, leite e outros bens estão à disposição da população em centros de acolhimento", explica.

O ciclone está atualmente a cerca de 270 quilómetros da costa do estado de Andhra Pradesh. na Baía de Bengal.

Estima-se que dezenas de milhões de pessoas poderão estar ainda no caminho do Fani, classificado na categoria três a quatro, numa escala até cinco, e considerado já o pior ciclone dos últimos cinco anos na Índia.