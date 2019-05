A Rua Sésamo passou a existir fora da ficção. Uma parte da rua 63, em Nova Iorque - a secção entre o Central Park e a Broadway -, foi rebatizada com o nome da série. Uma cerimónia que contou com a presença das personagens mais icónicas do programa de televisão.

Agora já podemos todos "ensinar como se vai até a Rua Sésamo," como dizia a canção da versão portuguesa do programa.