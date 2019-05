Reino Unido: Eleições locais marcadas pela derrota dos dois grandes partidos

Tamanho do texto

Resultados provisórios das eleições no Reino Unido indicam que os dois grandes partidos terão perdido 606 eleitos e o 'Labour' 78, enquanto os 'Lib Dems' elegeram mais 389 autarcas.

O partido pró-europeu dos Liberais Democratas foi o principal favorecido nas eleições locais britânicas, cujos resultados provisórios mostram perdas significativas do partido Conservador da primeira-ministra britânica, Theresa May, e do partido Trabalhista.

Os resultados declarados de 134 dos 248 concelhos que foram a votos em Inglaterra na quinta-feira indicam que os 'tories' terão perdido 606 eleitos e o 'Labour' 78, enquanto os 'Lib Dems' elegeram mais 389 autarcas.

O partido Verde também conseguiu ocupar mais 71 lugares nas autarquias inglesas e pelo menos mais 215 candidatos independentes conseguiram ser eleitos pela primeira vez.

O partido Conservador perdeu o controlo de 16 municípios e o principal partido da oposição, o partido Trabalhista, perdeu dois, enquanto os Liberais Democratas ganharam a maioria em oito autoridades locais.

O deputado conservador eurocético Crispin Blunt responsabilizou a "confusão do Brexit em Westminster" pelo mau desempenho do seu partido nas eleições locais, pelo que defendeu a demissão da líder e primeira-ministra, Theresa May.

"Claramente a certa altura vamos precisar de um novo líder e de ter uma estratégia clara para avançar com o Brexit", disse esta manhã à rádio BBC4.

Foram a votos cerca de 8425 lugares em cerca de 248 dos 343 concelhos da Inglaterra e a totalidade dos 462 lugares nos 11 concelhos da Irlanda do Norte, cujos resultados totais só serão conhecidos esta sexta-feira e durante o fim de semana.