Israel ataca posições do Hamas

Estão abertas as hostilidades: Israel atacou posições do Hamas em resposta aos ataques aéreos de Gaza. A Força Aérea israelita atingiu mais de uma dezena de alvos palestinianos. O último balanço dava conta de, pelo menos, 4 vítimas mortais.

E o primeiro-ministro de israelita, Benjamin Netanyahu, reúne-se com as autoridades para discutir as questões de segurança do país.

Israel já acionou um sistema antimíssil e as sirenes tocam em várias cidades e aldeias no sul do país, devido à possibilidade de bombardeamentos em massa, a partir da Faixa de Gaza.

A tensão entre Israel e a Palestina intensificou-se a partir de março do ano passado, quando os palestinianos deram início a protestos na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel contra os bloqueios e pelo regresso dos refugiados palestinianos que foram expulsos.

Estes protestos que já deixaram quase 300 vítimas mortais e mais de 17 mil feridos nos confrontos com as tropas de Israel.