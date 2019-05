Israel anuncia morte de comandante do Hamas

As Forças de Defesa de Israel anunciaram a morte de um comandante do Hamas. A Tsahal declarou que Hamed Ahmed Abed Khudri foi alvo de um ataque aéreo direcionado, na Faixa de Gaza.

Uma operação militar que, de acordo com o lado palestiniano não acontecia desde 2014, mas que, do lado israelita, vai ao encontro do endurecimento da ofensiva militar na região.

"Esta manhã instruí as Forças de Defesa de Israel a continuar com ataques macivos contra os terroristas na Faixa de Gaza e também dei ordem para que as forças ao redor da Faixa de Gaza sejam reforçadas com tanques, artilharia e infantaria", afirmou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Em comunicado, as forças militares israelitas, alegam que Hamed Ahmed Abed Khudri foi responsável pela transferência de fundos do Irão para as fações armadas de Gaza