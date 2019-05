Mergulhadores limpam fundo dos mares da Grécia

A equipa grega de mergulho, "We dive, We clean", em português "Nós mergulhamos, Nós limpamos" retirou do fundo do mar do porto da ilha de Serifos, na Grécia, mais de uma tonelada e meia de lixo, em apenas 121 minutos.

As autoridades da pequena ilha das Cíclades chamaram a equipa para começarem a limpar o fundo do mar. Com isto, esperam sensibilizar a população para evitar atirar objetos para as águas.

A "We dive We clean" é composta por nove mergulhadores voluntários. Nos últimos seis anos foi chamada a limpar, gratuitamente, mais de 150 locais submarinos, em toda a Grécia, retirando mais de 55 toneladas de lixo do fundo dos mares...