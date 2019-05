Papa incentiva Macedónia do Norte a aderir à União Europeia

Cerca de 15 mil pessoas encheram esta terça-feira a praça central de Skopje, na Macedónia do Norte, para assistir à missa presidida pelo Papa Francisco.

Depois da cerimónia e de cumprimentar centenas de fieis, o Papa esteve no palácio presidencial onde saudou as autoridades locais pela resolução do diferendo com a Grécia a propósito do nome do país, ao mesmo que incentivou a entrada da Macedónia do Norte na União Europeia.

"Esta mistura de culturas e identidades étnicas e religiosas resultou numa coexistência pacífica e duradoura. Estas características particulares são também bastante significativas para uma maior integração entre as nações da Europa. É minha esperança que esta integração se desenvolva de forma que seja benéfica para toda a região dos Balcãs Ocidentais".

Na terra onde nasceu a Madre Teresa de Calcutá, o Papa colocou também uma coroa de flores na estátua da mulher que santificou em 2016.

Francisco terminou na Macedónia do Norte um périplo europeu que incluiu também uma visita de dois dias à Bulgária.