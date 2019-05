Sequestro em Toulouse

Tamanho do texto

Várias pessoas estão reféns de um homem armado em Blagnac, perto de Toulouse, no sudoeste de França.

O sequestro decorre numa tabacaria deste subúrbio de Toulouse e, de acordo com os órgãos de comunicação social franceses, entre os reféns está o dono do estabelecimento.

A France 3 adianta que o raptor já disparou uma vez e exige falar com um negociador da polícia. Ameaça abater um refém se o perímetro de segurança não recuar.

O alerta foi dado às 16h20, hora local. A unidade de elite da polícia nacional francesa está no local.

Neste momento parece afastada a hipótese de se tratar de um ataque terrorista, mas ainda não são conhecidas as circunstâncias do sequestro ou a identidade do raptor.