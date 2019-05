Uma baleia-cinzenta foi encontrada sem vida na praia de Ocean Beach, na cidade norte-americana de São Francisco. É o nono cadáver de cetáceo a aparecer na região nos últimos dois meses. A autópsia realizada ao animal, com mais de 12 metros de comprimento, revelou fraturas no crâneo e nas vértebras superiores que, segundo os peritos, poderão corresponder a um impacto com uma embarcação.