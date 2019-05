Conheça Archie, o mais novo bebé real

Tamanho do texto

Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O mais novo neto da Rainha Isabel II já foi conhecer a avó.

O príncipe Harry e Meghan Markle escolheram o palácio onde casaram para apresentar o filho ao mundo.

Archie ainda não tem título, mas não lhe falta atenção.

Logo após o nascimento, William e Kate, os duques de Cambridge fizeram questão de apresentar publicamente os parabéns a Harry e Megan. "Benvindos à sociadede dos que não conseguem dormir", ironizou William.

Nasceu na segunda-feira e pousou agora para as primeiras fotos nos braços do pai. Os pais do mais novo bebé real britânico não escondem a alegria.