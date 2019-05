Dia da Vitória em França

Feriado nacional em França, ao som do hino nacional francês, num dia de chuva... Foi neste cenário que tiveram início as comemorações do 8 de maio no país, que assinalam a vitória contra os nazis em 1945. O Presidente francês, Emmanuel Macron, liderou a cerimónia, ao lado do primeiro-ministro Edouard Philippe.

Em direção ao Arco do Triunfo, reacendeu a chama do túmulo do soldado desconhecido, o ponto alto destas comemorações solenes que marcam o 74º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial. Macron deixou ainda uma coroa de flores rodeado de oficiais do exército, convidados e altas figuras políticas, com espaço especial para vários veteranos da Segunda Guerra Mundial.

Comemorar a vitória dos Aliados no dia 8 de maio, também conhecido como o dia da vitória, é um ritual para os presidentes e para os franceses.