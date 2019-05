Elementos da polícia de Austin, no Estado norte-americano do Texas, resgataram três mulheres e um cão durante uma forte intempérie na região. As images, capturadas pela câmara que integra o equipamento oficial de um dos polícias, mostram em detalhe a operação, que teve lugar depois dos resgatados terem sido supreendidos pelas inundações repentinas, na sequência de chuvais torrenciais, que se registaram em vários pontos do Estado.