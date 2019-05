Países da UE esgotam recursos naturais esta semana

Tamanho do texto

É já esta sexta-feira que os países da União Europeia começam a viver a crédito, em termos de recursos naturais - Por outras palavras, acabam de consumir os recursos dados pela natureza durante um ano e começam a usar os dos anos seguintes, isto segundo um relatório da WWF.

Neste estudo, para calcular os recursos utilizados, a WWF teve em conta seis elementos: as florestas, a pegada de carbono, a terra agrícola, as pastagens, os terrenos de construção e as pescas. Todos os anos, o dia em que os recursos se esgotam acontece mais cedo.

É possível reverter a tendência? A resposta vem do próprio criador do conceito, Mathis Wackernagel: "É possível, mas não estamos a avançar nessa direção. Podemos mover a data. Se a data global avançar cinco dias todos os anos, temos o nosso planeta de volta em 2050. É absolutamente possível, mas não vemos passos nessa direção", disse no programa da euronews "Good Morning Europe".

Wackernagel é fundador e presidente da Global Footprint Network (Rede Global da Pegada Ecológica), organização não-governamental que criou o conceito de dia da dívida ecológica e calcula este dia todos os anos. Em 1971, foi a 21 de dezembro. No ano passado foi a um de agosto, isto a nível global. Vários países prometem agora políticas mais responsáveis e as metas são ambiciosas.