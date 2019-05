António Costa fala em "vitória da responsabilidade"

Terminou a ameaça de demissão do governo português. Como já tinha sido anunciado, o CDS e o PSD acabaram por recuar e votaram contra a proposta que pretendia contabilizar a totalidade do tempo de serviço dos professores. O diploma acabou por contar só com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. O primeiro-ministro António Costa chamou-lhe uma "vitória da responsabilidade". Acaba a crise política, mas o acordo de governo do PS com os partidos à esquerda levou um abanão.

Também esta sexta-feira, houve manifestação e greve parcial dos funcionários públicos. Algumas escolas estiveram fechadas.