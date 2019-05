Euronews Noite | As notícias do mundo de 10 de maio de 2019

Nesta edição falamos do impasse que prossegue entre a China e os EUA em relação ao comércio.

Depois vamos até ao Brasil, onde damos a notícia do ex-presidente brasileiro Michel Temer se entregar às autoridades. Seguimos até à Lua, satélite onde o homem mais rico do mundo quer pôr humanos na em 2024; Jeff Bezos, dono da Amazon criou um projeto "Blue Moon", com o apoio do governo dos EUA.

Na segunda parte do Euronews Noite transmitimos a entrevista a Marisa Matias, a eurodeputada portuguesa cabeça-de-lista pelo bloco de esquerda às eleições europeias.