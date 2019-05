Guy Verhofstadt lança campanha para as europeias em Londres

O líder do grupo dos Liberais Democratas do Parlamento Europeu lançou a campanha para as europeias em Londres. Guy Verhofstadt, que é também o coordenador do Brexit do hemiciclo de Estrasburgo, garantiu que representa a "alternativa a todos os populismos".

“Queremos ser a alternativa a todos os populistas e nacionalistas da Europa. E decidimos viajar para as cidades e para os países onde os populistas e os nacionalistas criaram esta confusão. Para podermos dizer: neste continente nunca, nunca mais uma saída".

Em Londres, Verhofstadt juntou-se aos Democratas Liberais do Reino Unido, um partido que defende um segundo referendo sobre o Brexit. Verhofstadt disse aos jornalistas que o grande objetivo do programa eleitoral é defender uma Europa unida.