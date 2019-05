Marc Zuckerberg no Palácio do Eliseu

Tamanho do texto

O fundador do Facebook teve encontro marcado com o Secretário de Estado para os Assuntos Digitais e com o Presidente francês.

Emmanuel Macron diz que gostaria que França estivesse na origem da nova regulamentação e recebeu um relatório sobre a "responsabilização das redes sociais", preparado por autoridades francesas.

O documento pretende que haja um maior controlo dos conteúdos publicados nas redes sociais e propõe, por exemplo, a criação de uma autoridade administrativa independente em cada país europeu.

Mark Zuckerberg diz-se a favor de um maior controlo por parte das autoridades públicas.