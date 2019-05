Pobreza é insustentável na Europa, diz Marisa Matias (BE)

Tamanho do texto

Portugal vai eleger 21 eurodeputados, a 26 de maio, para novo mandato no Parlamento Europeu, até 2024. Os partidos cumprem a paridade entre homens e mulheres na elaboração das listas, mas apenas um tem uma mulher como cabeça-de-lista, Marisa Matias, a única eurodeputada do Bloco de Esquerda, eleita em 2014.

A correspondente da euronews para Assuntos Europeus, Isabel Marques da Silva, falou com Marisa Matias (VEJA VÍDEO) para a segunda de uma série de entrevistas sobre os desafios que Portugal precisa de ajudar a enfrentar no esforço de reforma do projeto europeu, indo ao encontro das preocupações dos cidadãos.

Com o manifesto eleitoral "A Força que Faz a Diferença", o partido é um feroz opositor do Tratado Orçamental Europeu e considera imperativo defender o modelo social europeu.

As prioridades políticas, a utilização de fundos comunitários, a gestão da migração e das alterações climáticas, o desafio da digitalização da economia e o impacto do Brexit são os temas em destaque na série de entrevistas.