Ataque em hotel de luxo em Gwadar

Um grupo de homens armados abriu fogo num hotel de luxo na cidade paquistanesa de Gwadar, no sudoeste do país, e provocou pelo menos um morto. De acordo com o ministro do Interior da província do Baluchistão, existem ainda alguns feridos ligeiros. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão e teve por alvo os investidores estrangeiros, em particular os chineses, que se encontravam no hotel. Pequim investiu vários milhares de milhões de euros na construção de um porto de águas profundas em Gwadar.