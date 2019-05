Confrontos nas ruas de Tirana

Tamanho do texto

Os protestos contra o governo albanês entraram numa nova fase. Milhares de pessoas saíram à rua este sábado para exigir a demissão do primeiro-ministro Edi Rama. Os manifestantes atiraram cocktails molotov e petardos para a entrada do edifício-sede do governo, em Tirana.

Por toda a cidade, houve vários confrontos com a polícia que usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

O governo de esquerda de Rama conta com o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos, mas é acusado pela oposição de fraude eleitoral nas eleições de 2017 e de corrupção.

Luzlim Basha, líder do Partido democrático, de centro-direita, quer a demissão do executivo e pediu à multidão que aumentasse a pressão para a realização de eleições antecipadas.