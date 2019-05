Orgulho Gay desafia governo cubano

Tamanho do texto

Pelo menos três pessoas foram detidas durante a marcha do orgulho gay organizada pela sociedade civil em Cuba.

Confrontados com a anulação da 12ª edição da Conga, a já tradicional marcha contra a homofobia e transfobia em Cuba, a comunidade LGBT mobilizou-se através das redes sociais.

Uma concentração não autorizada, desmobilizada pela polícia.

Os manifestantes ainda tiveram tempo de desfilar pelo Passeio do Prado, uma das principais avenidas de Havana.

Dizem que não têm motivações políticas; que se mantêm fiéis à revolução de Fidel Castro. Sentem que o poder voltou a virar-lhes as costas, mas quiseram provar a capacidade de mobilização na rua.

A comunidade LGBT foi durante décadas reprimida em Cuba. Hoje a legislação proíbe a discriminação pela orientação sexual.

O cancelamento da Conga este ano foi justificado com "novas tensões no contexto internacional e regional" - uma alusão à degradação das relações com os Estados Unidos.