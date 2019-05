Protesto em Istambul contra anulação de resultados eleitorais

Centenas de manifestantes fizeram ouvir a sua voz nas ruas de Istambul para protestar contra a decisão das autoridades turcas de anular os resultados das eleições autárquicas na maior cidade do país e de convocar um novo escrutínio para 28 de junho. Uma decisão tomada na sequência do protesto do Partido Justiça e Desenvolvimento de Recep Tayyip Erdoğan.

As eleições de 31 de março tinham sido ganhas de forma surpreendente pelo candidato do Partido Republicano do Povo, Ekrem İmamoğlu. O partido no poder queixa-se de fraude, para a oposição esta decisão coloca em causa a democracia no país.