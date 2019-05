Bernardo Silva, o "menino querido" de Guardiola quer a "Champions"

O Manchester City sagrou-se bicampeão inglês pela primeira vez na história e um nome português surge em destaque: Bernardo Silva, o "menino querido" do treinador dos "citizens."

No lançamento da decisiva deslocação a Brighton, este domingo, Pep Guardiola definiu o médio português, de 24 anos, simplesmente como "o melhor jogador desta temporada". "E não apenas na nossa equipa", acrescentou o espanhol: "Ele consegue jogar de uma forma incrível em qualquer equipa. Seja qual for. É alguém que faz tudo com a bola."

Bernardo Silva assume-se aliás como uma das figuras mais carismáticas da equipa. Até o músico Noel Gallagher, um dois fundadores do grupo Oasis e adepto ferrenho dos citizens, foi ao balneário em Brighton tirar uma fotografia ao lado do português.

Os jogadores do City aproveitaram a ilustre presença para um momento especial de comunhão, que o clube partilhou pelas redes sociais.

A equipa dedicou ao guitarrista dos, até ver extintos, Oasis uma reinterpretação especial de "Wonderwall", o tema ao qual Bernardo foi retirar uma frase, "today is gonna be the day", para ilustrar a partilha que ele próprio fez na respetiva conta de Twitter da fotografia ao lado de Noel Gallagher e do defesa belga Vincent Kompany.

No momento alto da festa do título, já no Estádio Etihad, em Manchester, horas depois da goleada por 4-1 em Brighton, o português não esqueceu a final ainda por jogar em Wembley, mas apontou já à próxima época.

"Para ser honesto, a derrota em Newcastle foi muito dura. Não esperávamos que as coisas acabassem desta maneira. Ser campeão com 14 vitórias consecutivas é inacreditável. Agora á hora de festejar. Somos campeões. No próximo sábado temos um jogo muito importante, queremos o "triplete" e espero que na próxima época consigamos trazer a Liga dos Campeões", desejou.

Ainda com um jogo por disputar, esta época Bernardo Silva falhou apenas duas das 38 jornadas do campeonato e soma um total de 50 partidas (menos três do que em 2017/18), quase 4000 minutos em campo e 13 golos marcados.

No estádio Etihad, milhares de adeptos celebraram uma vez mais ao som de "Hey jude!", dos Beatles, curiosamente um grupo da cidade do maior rival deste ano, o Liverpool. Desde 1968, ano do lançamento deste tema dos "fab four", que o tema é recorrente nas celebrações dos "citizens" de Manchester, mas a música dos Oasis também tem lugar cativo na "playlist" do estdio.