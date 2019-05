Irão leva Pompeo a reunir-se com Mogherini em Bruxelas

Tamanho do texto

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, reuniu-se com a chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, esta segunda-feira, em Bruxelas, para o que o Departamento de Estado norte-americano identificou como uma ocasião para discutir as "recentes ações e declarações ameaçadoras" do Irão.

A Europa quer evitar qualquer escalada militar

"Mike Pompeo (Secretário de Estado dos EUA) ouviu muito claramente de nós - não só de mim, mas também dos outros ministros dos Estados membros da UE - que estamos a viver um momento delicado e crucial onde a atitude mais relevante a ser tomada - - a atitude mais responsável a ser tomada - é, e acreditamos que deve ser, o máximo de contenção e evitar qualquer escalada do lado militar,"declarou Mogherini após a reunião realizada em Bruxelas à margem de um Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

O comentário surge após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer forçar o Irão a concordar com um acordo de controlo de armas, enviar um porta-aviões e bombardeiros B-52 para o Golfo.

Uma demonstração de força contra o que autoridades americanas disseram ser uma ameaça aos militares dos Estados Unidos na região.

Na semana passada, o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, alertou que Teerão poderia retomar o plano de enriquecimento de urânio se as potências europeias, China e Rússia, não fizerem mais para contornar as medidas punitivas dos EUA.