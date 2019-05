Conan Osíris de fora da final do festival da Eurovisão

Tamanho do texto

Começou a contagem decrescente para a grande final do Festival Eurovisão da Canção do próximo sábado, em Telavive. Uma dezena de países carimbaram o passe para a fase de todas as decisões.

Na primeira semifinal, desta terça-feira, subiram ao palco os representantes de 17 países, entre eles a Islândia, Austrália, ou a Bielorrússia, que garantiram, com sucesso, o apuramento para o Dia D.

O português Conan Osíris ficou pelo caminho. Também atuou mas a canção "Telemóveis" não impressionou o suficiente para seguir em frente.

Mais sorte teve Chipre, com Tampta e a música "Replay" ou a República Checa, com os Lake Malawi, que seduziram em palco graças a um espetáculo de cor. Sérvia, Estónia, Eslovénia, estão igualmente apurados.

San Marino fechou a sessão com os Serhat mas a Grécia também segue em frente graças ao contributo de Katerine Duska, que levou a palco "Better Love."

A próxima semifinal, onde serão escolhidos mais dez finalistas, acontece esta quinta-feira. Até lá os protestos de ativistas pró-palestinianos que se têm feito notar prometem continuar a desafinar o ritmo e a melodia em Israel.