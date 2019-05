A Greenpeace lançou um vídeo onde mostra músicos da Noruega realizando o concerto de música gelada mais ao norte do mundo - usando instrumentos esculpidos no gelo. Com temperaturas de -12 graus Celsius, o quarteto toca uma música chamada 'Ocean Memories' em instrumentos esculpidos em gelo do Ártico - realçando a necessidade de proteger pelo menos 30 por cento dos oceanos do mundo até 2030.