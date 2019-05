EUA e Rússia querem melhorar relações

Tamanho do texto

Os Estados Unidos da América e a Rússia querem melhorar as relações entre os dois países.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, reuniu-se com o homólogo russo, Sergei Lavrov, em Sóchi. Entre os assuntos abordados esteve a crise na Venezuela.

"Sobre a Venezuela, temos um desacordo. Exortei o meu congénere russo a apoiar o povo venezuelano no regresso da democracia ao país. Os Estados Unidos e mais de 50 nações concordam que chegou o momento de Nicolás Maduro partir. Ele só trouxe miséria ao povo venezuelano", afirma o chefe da diplomacia dos EUA.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia mostrou-se otimista e disse esperar que as conversações com o chefe da diplomacia norte-americana ajudem a redefinir as relações entre os dois países para bem da estabilidade mundial.

"Estamos a falar das duas principais potências nucleares, o que significa que qualquer tensão entre a Rússia e os Estados Unidos tem, inevitavelmente, um impacto negativo na situação global. É por isso que Mike Pompeo e eu concordámos que é necessário tentar tomar medidas práticas para remediar a situação. A Rússia está interessada na normalização do nosso diálogo", refere Sergei Lavrov.

Mike Pompeo e Sergei Lavrov discutiram, ainda, sobre o controlo de armas, a escalada do conflito na Síria e os programas nucleares do Irão e da Coreia do Norte.