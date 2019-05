Euronews Noite | As notícias do mundo de 15 de maio de 2019

Abrimos este jornal com a notícia da libertação de Michel Temer. O ex-presidente do Brasil saiu em liberdade, depois do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil assim o ordenar.

Seguimos para o Sudão, onde a junta militar fez um acordo com a aliança de oposição, o qual consiste no tempo de transição política que o país irá enfrentar até 2022.

Um outro tema deste jornal é a pressão que Theresa May está a sentir para se demitir do cargo. A Primeira-ministra britânica quer que acordo do Brexit seja novamente votado e vários membros do próprio partido continuam a querer que ela se afaste do governo.

Terminamos a edição do Euronews Noite com a eliminatória de Portugal do Festival da Eurovisão.