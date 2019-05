Festival de Cinema de Cannes entre o glamour e os zombies

Tamanho do texto

O glamour da sétima arte voltou à cidade francesa de Cannes.

A 72ª edição do mais famoso festival de cinema do mundo arrancou esta terça-feira e estende-se até ao dia 25 de maio.

Em competição pela Palma de Ouro estão 21 longas-metragens, entre as quais encontram-se filmes dos realizadores Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Terrence Malick ou Jim Jarmush.

O júri é presidido pelo realizador mexicano Alejandro González Iñarritu e a abertura do festival coube aos atores Javier Bardem e Charlotte Gainsbourg.

Em língua portuguesa, na competição oficial está o filme "Bacurau", dos realizadores brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O filme será exibido na quarta-feira e conta com atriz Sónia Braga no elenco.

A abertura da competição coube ao filme "Os mortos não morrem" de Jim Jarmusch.

Um filme com muitos zombies e que tem no elenco vários atores conhecidos do grande público como Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Tom Waits ou Iggy Pop.