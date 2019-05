Angola quer ser membro observador da Francofonia

O governo angolano tornou oficial, em Paris, a candidatura para se tornar membro observador da Organização Internacional da Francofonia (OIF).

Para o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, o ato marca a materialização de um desejo expresso publicamente pelo Presidente da República, João Lourenço.

De acordo com o ministro, a intenção baseia-se no facto de que Angola possui relações privilegiadas com países francófonos, além de permitir reforçar a integração com os vizinhos, em particular, e a comunidade francófona, no geral.