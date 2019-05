Euronews Noite | As notícias do mundo de 16 de maio de 2019

Na edição desta noite falamos do desmantelamento de uma rede de cibercrime que roubou mais de 100 milhoes de dólares a entidades de todo o mundo. A operação foi coordenada pela Europol. Seguimos para a China, onde o governo critica a decisão de Donald Trump em relação às medidas impostas à Huawei. O governo chinês diz que vai proteger as próprias empresas. Falamos também da publicação polémica que foi feita pela Igreja Católica em Portugal, com uma orientação de voto para as Eleições Europeias, publicação que o patriarcado de Lisboa reconheceu como erro.