Cidade do México em estado de emergência por causa da poluição

A Cidade do México está evolvida numa nuvem cinzenta cada vez mais espessa. O fumo de vários fogos à volta da capital mexicana juntou-se à intensa poluição. As autoridades decidiram encerrar as escolas nos últimos dois dias e decretaram a limitação da circulação de carros.

Francisco Cabrera toma conta de cães e conta que se tornou praticamente impossível andar na rua. "Comecei a usar a máscara pela primeira vez, porque nos últimos dias tem sido muito, muito difícil. Sentes-te cansado a qualquer altura. Os olhos, a garganta e o nariz a arder. Tonturas, dores de cabeça. Não consigo trabalhar. Até tive de cancelar passeios com cães, porque não aguento," explica.

A presidente da câmara da cidade do México tem estado na mira dos ativistas ambientais que pedem medidas mais duras para controlar a poluição. O Observatório da Qualidade do Ar pede que todas as atividades poluentes sejam limitadas e que a circulação de veículos pesados seja proibida.

O governo não escapa às críticas por ter cortado um terço o orçamento opara a conservação das Florestas.