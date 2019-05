Taça Ásia-Pacífico de robótica

Está a decorrer este fim de semana, em Tiajinn, na China, o torneio por convite RocoCup Ásia-Pacífico. O evento decorre em paralelo com o Terceiro Congresso Mundial de Inteligência, que se prolonga na mesma cidade até este domingo.

No torneio, competem 400 participantes oriundos de 10 países além do anfitrião, em jogos entre todos utilizando robôs humanoides. Entre as equipas, há representantes inclusive de Itália.

Tianjin, a cidade portuária mais importante do norte da China, recebeu um apoio de 100 mil milhões de yuan (quase 13 mil milhões de euros) para o desenvolvimento local da indústria da inteligência artificial.