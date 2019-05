Domingo de voto antecipado para as Europeias

Tamanho do texto

Pela primeira vez, foi possível antecipar o voto em eleições em Portugal sem grande burocracia ou motivo de força maior. Uma simplificação das regras que teve uma adesão significativa. Dos 3 mil e 300 inscritos nas últimas legislativas passou-se para 20 mil eleitores a votar antes da data.

A medida pretende diminuir abstenção e foi bem recebida pela maior parte dos cidadãos. Houve quem esperasse 40 minutos para votar, porque as mesas de voto foram centralizadas nas capitais de distrito, mas o governo promete reavaliar a logística.

De acordo com a informação disponível no site da Comissão Nacional de Eleições , Lisboa foi o distrito com mais pedidos de voto antecipado em mobilidade (8.851), seguido pelo Porto (3.014) e Coimbra (1.114).