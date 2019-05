Holanda vence Festival Eurovisão da Canção 2019

Tamanho do texto

Foi uma votação muito renhida, no final da qual a Holanda arrecadou o troféu da 64 ° Festival Eurovisão da canção.

Duncan Laurence e o tema "Arcade" fizeram a Holanda vencer o concurso pela quinta vez, a última tinha sido em 1975.

No segundo lugar ficou a Itália, com o tema "Soldi", seguida da Rússia com "Scream".

Desde o dia 7 março, que a Holanda liderava o ranking das apostas de 41 países. O resultado veio a confirmar esta tendência. Num concurso onde vários possíveis vencedores se perfilaram desde cedo, 492 pontos chegaram para a vitória, longe dos 758 alcançados por Portugal em 2017.

Desta vez, Conan Osíris e os seus "Telemóveis" não passaram a primeira eliminatória e Portugal ficou pelo caminho e voltou de Telavive antes mesmo da festa começar.

A edição de 2019 decorreu em Telavive, sem grandes precalços, apesar de alguns grupos pró-palestinianos teram apelado ao boicote do evento.