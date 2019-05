Angola fala em nome de África na OMS

Tamanho do texto

As endemias e as doenças crónicas estiveram no centro das preocupações africanas na Assembleia da Organização Mundial de Saúde que decorre em Genebra. A ministra angolana da saúde, Sílvia Lutucuta, discursou esta segunda-feira em representação dos estados-membros africanos numa sessão que decorre sobre o lema da cobertura de saúde universal.

"Nós temos vários assuntos a serem debatidos, entre os quais uma especial atenção aos determinantes sociais de saúde. P ara além destes aspectos também aspectos relacionados com as grandes endemias que são uma preocupação em África. Por outro lado as doenças crónicas não transmissíveis têm um lugar importante na agenda" - explicou a responsável governamental.

A ocasião serviu igualmente para apresentar o projeto da declaração da CPLP sobre o acesso aos medicamentos e vacinas. A 72ª assembleia da OMS decorre até ao dia 28 de Maio.