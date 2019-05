"Oh Mercy!" na corrida à Palma d'Ouro

Cannes estendeu a passadeira vermelha a Arnaud Desplechin e ao elenco de "Roubaix, Une Lumière", promovido a nível internacional como "Oh Mercy!". Uma película onde, ao assumir a escrita e a realização, Desplechin se consagra como um dos nomes da nova geração do cinema francês.

O filme conta a história de um comissário da polícia que investiga o assassinato de uma mulher em Roubaix. Uma cidade no norte de França, cinzenta e empobrecida pela crise. A investigação leva-o à porta de duas vizinhas da vítima, Claude e Marie.

Com "Oh Mercy!", Desplechin bate-se lado a lado, no Festival de Cinema de Cannes com nomes como Pedro Almodovar e Quentin Trantino pela Palma d'Ouro, este sábado.