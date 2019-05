Euronews Noite | As noticias do Mundo de 24 de maio de 2019

Depois de semanas de especulação, a primeira-ministra Theresa May demitiu-se esta sexta-feira da chefia do governo britânico. Uma declaração pública que terminou em lágrimas. May liderou o governo britânico durante quase três anos e sempre com a sombra do Brexit a pairar.

Até domingo, os europeus vão continuar a escolher os seus representantes no Parlamento Europeu para os próximos cinco anos. Uma votação que acontece numa altura de desencanto com a classe política. Em entrevista à Euronews, o cantor português António Zambujo revela-nos como viu a campanha eleitoral para estas Europeias e lembra que o exemplo deve vir de cima.

Neste Euronews Noite, António Zambujo mostrou-se ainda feliz com a atribuição do Prémio Camões 2019 ao brasileiro Chico Buarque a quem dedicou uma canção no concerto desta semana, em Lyon, no sudeste de França.