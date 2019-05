Uma explosão no centro de Lyon provocou treze feridos ligeiros. O ataque teve lugar numa rua pedonal e o único suspeito continua a monte. As imagens de videovigilância mostram um homem de cara tapada a deixar um saco em frente a uma padaria e a deixar o local pouco antes da detonação. Tudo indica que se tratava de um pacote armadilhado com pregos e parafusos.

A unidade antiterrorismo abriu uma investigação mas a polícia local admitiu que estava a tratar o ataque como uma tentativa de homicídio. O ministro do Interior, Christophe Castaner, dirigiu-se para o local e solicitou o reforço da segurança na cidade.

Entre os habitantes do bairro, domina um sentimento de alívio depois de um ataque que podia ter tido consequências bem mais graves.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu através das redes sociais, referindo que os seus pensamentos estavam com os feridos no ataque e com as suas famílias, vítimas da violência que se tinha abatido sobre as ruas lionesas.