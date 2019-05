Trump promete ajuda de 14 mil milhões a agricultores

O Presidente dos Estados Unidos da América afirmou que vai avançar com um plano para fornecer aos agricultores e criadores de gado do país um pacote de ajuda no valor de 14 mil milhões de euros destinado a combater os efeitos da guerra comercial com a China.

"Estou a anunciar que ordenei ao Secretário da Agricultura, Sonny Perdue, que fornecesse 16 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros) de ajuda aos agricultores e criadores de gado dos Estados Unidos. Tudo vem da China. Dentro de algum tempo vamos arrecadar milhares de milhões de dólares em impostos e taxas da China," afirmou o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

Na conferência de imprensa, na Casa Branca, rodeado por agricultores, Donald Trump revelou que a chinesa Huawei pode vir a fazer parte de um acordo.

"Até é possível que a Huawei venha a ser incluída em algum tipo de acordo comercial. Se chegarmos a um acordo, poderei imaginar a Huawei a ser incluída em alguma forma ou parte de acordo."

O Presidente norte-americano também revelou que se encontrará com o Presidente da China, Xi Jinping, quando comparecerem à reunião do G20 no próximo mês, no Japão.