Angola aposta no turismo para a diversificação económica

Com a queda do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais, as economias mais dependentes têm vindo a sofrer uma contínua desaceleração.

Angola é um dos países mais afetados e, por isso, o seu executivo tem vindo a captar investimento externo para diversificar a economia.

Sendo o turismo um setor prioritário para alcançar esta meta, Angola acolhe de 23 a 25 de Maio o Fórum Mundial do Turismo 2019.

Um evento que marca o início de um acordo firmado entre o governo angolano e a organização internacional World Tourism Forum (WTF), liderada por Bulut Bagci, cujos termos contemplam um investimento no setor avaliado em mais de 900 mil milhões de euros.

O World Tourism Forum é uma organização que realiza eventos turísticos em diferentes partes do mundo. Sediada em Londres, presta especial atenção à relação entre as tendências do turismo local e global, bem como às estratégias para um crescimento do turismo mais sustentável.