Bruxas romenas têm feitiço contra políticos corruptos

Tamanho do texto

Se, para muitos, a melhor forma de combater a corrupção é através do voto, nomeadamente nas eleições europeias deste fim de semana, na Roménia há quem acredite que a bruxaria pode ser uma arma poderosa contra os corruptos. Estas bruxas estão a preparar uma poção para lançar um feitiço ao governo de Bucareste e até revelam uma parte do segredo.

"As raparigas foram às aldeias à procura de casas desertas e recolheram água de nove fontes. Recolheram água de nascente, que vem de debaixo da terra, ao nascer e ao por do sol. Juntámos pelos de gato preto e terra dos sítios onde gatos e cães estiveram a lutar", diz Mihaela Minca, líder deste negócio de bruxas.

As feiticeiras romenas não se preocupam só com a política local. Têm também um palpite sobre o Brexit e querem descansar todos aqueles que querem que o Reino Unido fique na União Europeia: "O Brexit vai ser adiado continuamente e este jogo político vai acabar o mais cedo possível, porque a Grã-Bretanha não vai deixar a União Europeia, pelo menos nos próximos dez anos", explica Minca.

O projeto de Mihaela e das colegas é ambicioso: Fundar uma escola de feitiçaria, que será a primeira na Europa e começa a receber estudantes já no próximo ano. O local parece ideal, ou não estivéssemos no país do Conde Drácula.