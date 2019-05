Independente Nausedas novo presidente da Lituânia

Tamanho do texto

A Lituânia tem um novo presidente. Gitanas Nauseda ganhou a corrida à chefia do Estado, com mais de 70 por cento dos votos. O antigo governador do banco central tinha como adversária Ingrida Simonyte, ex-ministra das Finanças de um governo de centro-direita.

O presidente eleito era apresentou-se a este sufrágio na condição de independente e tem já uma crise governamental entre mãos. O primeiro-ministro Saulius Skvernelis não passou à segunda volta e anunciou demitir-se após a tomada de posse.

Nausedas sucede a Dalia Grybauskaite, conhecida como a "Dama de Ferro" dos países Bálticos. Tal como a antecessora, Nausedas deseja uma forte presença americana no Leste da Europa para contrariar a ameaça russa.