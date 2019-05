Último dia de Eleições Europeias: 21 Estados-membros votam este domingo

Tamanho do texto

Eleitores de 21 Estados-membros da União Europeia, entre eles Portugal, terminam hoje a escolha da nova configuração do Parlamento Europeu.

O processo eleitoral começou na quinta-feira. Cerca de 400 milhões de cidadãos participam na eleição dos 751 deputados do hemiciclo de Estrasburgo.

A eleição fica marcada pela expetativa de uma maior fragmentação no parlamento e com as dúvidas sobre o esperado crescimento dos liberais e dos nacionalistas.

Há também a incontornável questão do Brexit. Depois da saída do Reino Unido, os 73 lugares dos britânicos serão distribuídos: uma parte fica com os outros Estados-membros e a outra numa reserva para futuros alargamentos.

Outro fator com muito peso nos resultados e que foi um dos principais alvos das campanhas é a abstenção que, nas últimas europeias, em 2014, foi de 57%.

Em Portugal, as urnas abriam às oito da manhã e encerram às 19 horas. Cerca de 10,7 milhões de eleitores vão eleger este domingo 21 eurodeputados

O país está entre os Estados-membros com a maior abstenção. Nas últimas eleições europeias votaram apenas 33,8% dos portugueses.